Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Alcindo Vicente, aos 77 anos de idade, no dia 13 de abril. Deixou a esposa Angelina Bortoloto Vicente; os enteados Lourdes, Rosa, Maria José, Roseli e Antônio; a nora Sônia; os genros Milton, Ismael e Mário; netos, bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 13, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu o empresário João Maurício Ribeiro de Andrade, aos 73 anos de idade, no dia 14 de abril. João Maurício foi proprietário por 23 anos da Cerâmica União e um dos organizadores que deu início a tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. Deixa a esposa Maria José Corrêa de Andrade; o filho Carlos Henrique; a nora Elvira e os netos Cristian, Mariane e Helena. Seu sepultamento aconteceu no dia 15 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marcos Donizete Martins, aos 54 anos de idade, no dia 11 de abril. Deixa a mãe Maria Aparecida Ribeiro, a esposa Rosemere Figueiredo Martins; o filho Matheus de 11 anos; as irmãs Márcia e Marli. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ana Maria de Oliveira, aos 64 anos de idade, no dia 15 de abril. Deixou o filho Cláudio; a nora Elisabete; os netos Pablo, Jhonatas e Kiara e o bisneto Heitor. Seu sepultamento aconteceu no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Carlos Augustinho, aos 60 anos de idade, no dia 16 de abril. Solteiro; deixa os irmãos Tânia, Silvana e Luís Antônio – Zebrão, cunhados, cunhada e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o pedreiro Mauro César Ricardo, o Maurinho, aos 44 anos de idade, no dia 15 de abril. Deixa os pais Vita Gestin e João Batista Ricardo; os filhos, Mauro, João Vitor e Lorrane; o irmão Luís; a cunhada Juliana e os sobrinhos Jhenifer, Jhonathan, Bryan e Henry. Seu sepultamento será neste sábado dia 17 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rodinei Carlos Machado, aos 50 anos de idade, no dia 15 de abril. Deixa a mãe Maria Aparecida Machado; a esposa Cleusa Maria Gonçalves; a filha Emanuelle; a irmã Regina e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Casa Branca

Faleceu em Casa Branca, Luiz Carlos Sartori, aos 61 anos de idade, no dia14 de abril. Deixa a esposa Márcia Maria Bortolucci Sartori e o filho Murilo. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Gonçalo dos Reis Machado, aos 65 anos de idade, no dia 13 de abril. Deixa os filhos Aldo, Andréia, Moisés e Tatiana. Seu sepultamento aconteceu no dia 13, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Maria José Bittencourt Lima, aos 65 anos de idade, no dia 12 de abril. Deixa o marido Valdir e filhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 13, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Dionísio Tavares da Silva, aos 57 anos de idade, no dia 11 de abril. Deixa a esposa Marli Roberto Jordão, filhos, netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Ricardo Henrique Rossetto, conhecido como Piré, aos 79 anos de idade, no dia 10 de abril. Deixa a esposa Maria José Soares Rossetto, as filhas Cláudia, Eliane e Beatriz, o genro Athos, os netos Lucas, Gabriel e Miguel. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Elisa Astolpho Vannucci, aos 96 anos de idade, no dia 14 de abril. Deixa as filhas Ana, Maria e Carmen, netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 15 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Sebastião Miguel, conhecido por Neguito, aos 89 anos de idade, no dia 15 de abril. Deixa os filhos Nestor e Dirce, netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Laércio José Barzon, aos 73 anos de idade, no dia 16 de abril. Deixa a esposa Vilma. Seu sepultamento aconteceu no dia 16, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Divinolândia

Faleceu em Divinolândia, Roselaine Aparecida Pinto, no dia 13 de abril. Deixa o companheiro Mauro Mengali. Seu sepultamento aconteceu no dia 13, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu em Divinolândia, Rosa Maria Diniz Bertolini, no dia 15 de abril. Era viúva, deixou filhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 15, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu em Divinolândia, João Vitor Queiroz. Seu sepultamento aconteceu no dia 15, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu em Divinolândia, João Sebastião Marques. Seu sepultamento aconteceu no dia 16, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

São Sebastião da Grama

Faleceu em São Sebastião da Grama, Maria de Lourdes Scarabelli Fabris, conhecida como Lurdinha Scarabelli, aos 89 anos de idade, no dia 13 de abril. Seu sepultamento aconteceu no dia 14, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu em São Sebastião da Grama, Clarisse de Araújo Rissi, aos 97 anos de idade, no dia 11 de abril. Deixa os sobrinhos Paulo, Carlos Aldan e Hélio Araújo. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu em São Sebastião da Grama, José Aparecido da Silva, no dia 15 de abril, aos 54 anos de idade. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.