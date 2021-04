Amarildo comenta os 100 dias da atual gestão tendo como principal desafio, o combate à Covid-19

No último sábado, dia 10 de abril, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) completou 100 dias de governo nessa sua terceira passagem pelo Executivo vargengrandense.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, ele destacou que o maior desafio neste período está sendo o enfrentamento à pandemia da Covd-19. “A pandemia interfere de forma decisiva, pois consome muitos recursos e muito tempo dedicado às ações de combate à doença”, analisou. Para o prefeito, os questão continuará sendo um sério problema de saúde pública, pelo menos até meados do segundo semestre desse ano.

Para Amarildo, o impacto da Covid-19 tem sido o grande diferencial entre os primeiros 100 dias dessa gestão e o mesmo período da sua administração anterior, de 2017 a 2020, quando enfrentou uma grave crise financeira nos cofres municipais. “A Pandemia é o grande diferencial. Atualmente, temos dificuldades financeiras que certamente vão se agravar no segundo semestre. Mas, no mandato anterior nos 100 primeiros dias a situação financeira era caótica. Portanto, os dois momentos, de início de mandato, estão igualmente difíceis financeiramente”, avaliou.

Os efeitos da Covid-19, inclusive atrapalham um prognóstico dos próximos meses. “A pandemia compromete qualquer planejamento em curto prazo, mas com as vacinas e a contribuição da população no cumprimento dos protocolos tenho esperança que meados do segundo semestre, nossas vidas retornem quase a normalidade. Temos muitos projetos para colocar em prática”, afirmou Amarildo.

Dificuldades e otimismo

Entre as ações que gostaria de ter realizado nestes primeiros três meses de governo mas não conseguiu, Amarildo citou algumas obras. “Enfrentamos muitos problemas com as obras, já que com a pandemia os preços dos materiais e mão de obra aumentaram e muitas empresas licitadas pararam o trabalho e pediram rescisão. Com isso, novas licitações tiveram que ser feitas o que atrasou. Mas, aos poucos estão sendo retomadas e serão entregues à população”, disse.

“Gostaríamos ainda de ter iniciado a construção da segunda represa, mas ainda não houve liberação dos órgãos ambientais, o que esperamos que ocorre brevemente”, afirmou o prefeito.

Apesar de tantos desafios, o prefeito afirmou seguir com o pensamento positivo. “Sou otimista por natureza, vamos vencer esses obstáculos impostos pela pandemia e as nossas vidas vão voltar à normalidade com a graça a Deus”, ressaltou.

Apoio da população

O prefeito destacou ainda o apoio dos vargengrandenses, mas segue pedindo que todos se conscientizem. “A maioria absoluta da população se mostra responsável frente à pandemia, mas por outro lado existe uma minoria que demonstra dificuldade no convívio coletivo expondo a si e os demais a riscos desnecessários”, ponderou.

Impacto

Ao ser questionado como foram os primeiros 100 dias nas áreas de Saúde, Educação, geração de emprego e abastecimento de água, Amarildo ressaltou que todos foram impactados pela crise da Covid-19.

“Em função da pandemia, obviamente que nossas pretensões na área da Saúde foram comprometidas. Mas estamos conseguindo manter os atendimentos básicos sem maiores prejuízos. Outros atendimentos na área de saúde como cirurgias e alguns atendimentos realizados fora do município foram prejudicados, mas devem ser retomadas em breve”, afirmou o prefeito.

“Na Educação, os municípios estão tendo perdas homéricas, que apesar dos esforços dos profissionais da educação, serão percebidos nos próximos anos”, avaliou.

“Com a pandemia, a geração de emprego ficou muito comprometida e isso vai levar algum tempo para ser recuperado. No abastecimento de água, os investimentos continuam, sendo que em breve eles se transformaram em obras visando otimizar o abastecimento de água”, destacou.

Obras

Amarildo ainda lembrou que a cidade segue com várias obras importantes que estão em andamento, além de outras que vão se iniciar. Ele destacou como uma das mais importantes, a da escola Flávio Iared, no Jardim Fortaleza, a que envolve mais recursos e é na área da Educação.

Poderes

Questionado sobre a relação com o Legislativo vargengrandense, Amarildo afirmou que a Câmara tem sido parceira do Executivo nesses 100 dias.

“Com o Governo Estadual, conversamos constantemente, a nível Federal conseguimos dialogar com os deputados federais, infelizmente não temos um canal de diálogo diretamente com o Governo Federal”, lamentou.

Trabalho insistente

“Enfrentamos um início de nova administração complicado devido à pandemia que atinge todo o mundo. A atenção maior está na área da Saúde, trabalhando insistentemente na prevenção, no combate, no tratamento da doença, buscando agilizar as vacinas, mantendo as informações para população. Sabemos que o comércio foi bastante afetado e com as finanças da Prefeitura não foi diferente e, com certeza, o segundo semestre será mais difícil para a administração. Seguimos como sempre fazendo, trabalhando muito sempre com responsabilidade com recursos públicos, buscando ajuda para investimentos no município e, constantemente nos adaptando às intempéries que a pandemia nos impõe, visando especialmente resguardar a saúde da nossa população. Mais uma vez ressalto o otimismo e a fé em Deus de que em breve essa situação estará terminando e as nossas vidas retornando à nova normalidade”, finalizou Amarildo.