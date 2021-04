Concurso premia melhores cantores infantis na região

A Play TV, em parceria com o Departamento de Cultura de São José do Rio Pardo, lançou o programa Voz de Ouro Kids, que irá premiar os melhores cantores de 7 a 13 anos de idade.

De acordo com o maestro vargengrandense André Multini, um dos responsáveis pela iniciativa, o projeto busca novos talentos que se apresentarão no programa da Play TV, que é transmitida online. As inscrições estão abertas, mas a expectativa é começar as gravações no dia 5 de maio, por conta das medidas de restrição motivadas pela pandemia da Covid-19.

Para participar é só mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa e seguir as instruções. O número é o (19) 99664-7877 e as inscrições são gratuitas.

Premiação

O cantor que ficar em terceiro lugar receberá o prêmio de R$ 200,00. Já o segundo colocado, receberá R$ 300,00 e o primeiro lugar, além do prêmio em dinheiro de R$ 500,00 também se apresentará após a pandemia, com a orquestra Jazz Sinfônica. Para conhecer o programa, acesse as redes sociais da Play TV pelo @PlayTVsp.