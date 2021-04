Retomado o recapeamento de ruas de Vargem Grande do Sul

Essa semana o serviço de recapeamento asfáltico de algumas ruas de Vargem Grande do Sul foi reiniciado. Essas vias se encontravam deterioradas pelo tempo e de acordo com a prefeitura, o objetivo do recape é oferecer mais segurança aos motoristas e pedestres que utilizam essas vias.

Os serviços de recapeamento asfáltico, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra estão sendo realizados pela empresa NJ Caetano Empreendimentos Imobiliários Ltda, contratada através de processo licitatório. O valor do investimento é de R$ 598.648,37.

A infraestrutura urbana contempla as ruas Miguel Ribeiro de Carvalho, Rua Geraldo Barticiotti, Rua Luis Bortoluzzi e Rua Francisco Posso, no Jardim São José, além de vias na Vila Santa Terezinha como Rua São José, Rua Onze de Novembro, Rua das Oliveiras, Rua Santa Lúcia e Rua das Mercedes e a Rua São Cristóvão, no Jardim Brasília.

De acordo com o informado pela prefeitura, em julho de 2020 a construtora realizou o recapeamento nas ruas do Jardim São José. Em seguida, houve uma paralização por parte da empresa, que agora retornou a obra para finalização dos trabalhos no Jardim Brasília e Vila Terezinha. Os trabalhos nas ruas da Vila Santa Terezinha finalizaram esta semana.

Os recursos utilizados foram liberados através do deputado estadual Barros Munhoz (PSB), através do Convênio nº 236/2020 (Processo 384/2020) firmado com o Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional.