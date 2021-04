São Sebastião da Grama recebe ônibus e recurso para van

A prefeitura de São Sebastião da Grama foi contemplada com dois veículos, um ônibus escolar e uma van, após o empenho de deputados estaduais.

A conquista do ônibus escolar se deu através do deputado delegado Olim (Progressistas).

O veículo, com capacidade para 59 alunos, já vem equipado com dispositivo de poltrona móvel para embarque e desembarque de crianças com mobilidade reduzida, que permite realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros ao nível do chão.

O prefeito Zé da Doca e o vice Pio Leiteiro agradeceram ao Deputado por esta iniciativa.

Van

Já o deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL) destinou recursos para a aquisição de uma van para o Departamento de Saúde. Após o processamento da emenda, a prefeitura informou que irá abrir licitação para a compra do veículo.

O prefeito Zé da Doca ressaltou que a conquista é fruto da parceria firmada com o Deputado no início do ano. “Agradeço ao Deputado Rafa Zimbaldi por mais esta conquista tão importante. O veículo será de grande valia para a população que busca tratamento em outras cidades”.

Fotos: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama