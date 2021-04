Via Crucis: 1º de maio 2021

Márcia Aparecida Ribeiro Iared

Nas duas edições das caminhadas que aconteceram no dia 1º de Maio em 2018 e 2019, com muita emoção e porque não dizer, agradável surpresa, fizeram o percurso, ao todo 2.500 pessoas, que não só completaram todo o caminho, mas também traziam suas doações solidárias, o que prova a grande Identidade e Fé, que despertou o Monumento de Nossa Senhora em comemoração aos 300 anos da aparição da Imagem no rio Paraíba e fazendo nascer sob inspiração do Padre Donizete os 12 km da “Via Crucis”, despertando não só desde o início, a Fé do nosso povo, mas também dos peregrinos do “Caminho da Fé”, que aumentam a cada dia o número de pessoas, que com os cuidados necessários e às vezes solitários, continuam fazendo este trajeto da Via Dolorosa de Cristo, que se solidificou como um “Lugar de Fé”.

O que fazer neste 1º de Maio de 2021

Não só reforçar nossas orações, através do Especial que será exibido este ano, no lugar da Caminhada, que já começaram nas estações, com a participação de representantes de grupos e movimentos mais expostos na luta contra a pandemia.

A exibição será feita no Primeiro de Maio, às 18h, podendo assim ser acompanhada pelo Canal no Youtube “Via Crucis Vargem Gde do Sul” e página no Facebook “Via Crucis Vargem Gde do Sul, momento em que juntaremos todas as forças possíveis, pedindo pelo fim desta pandemia.

Todos os protocolos de segurança estão sendo cumpridos durantes as gravações.

Solidariedade junto ao Cristo Redentor, sob as bênçãos de Aparecida

Com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, num altar ali montado, sob os braços de Cristo, a Comissão de Construção da Via Crucis, lá estará para receber de todos aqueles que se sensibilizam pelas dificuldades do nosso Hospital de Caridade e pela fome, que é maior neste segundo pico da pandemia, para receber doações tanto para o Hospital de Caridade, que no caso serão pacotes de fraldas Extra G, que neste momento muito necessitam, assim como para os Vicentinos de 1 kg de alimento não perecível, que nos últimos meses, tem tido poucas arrecadações. As pessoas poderão doar um ou outro, ou até se puderem fazer um combinado destes itens.

Toda e qualquer que seja a doação ao seu alcance será bem-vinda. A ação acontecerá pelo sistema drive-thru, durante as seis horas de arrecadação.

A Comissão estará recolhendo as doações, assim, de forma segura, receberá diretamente do carro.

DIA HISTÓRICO: Primeira entrega da “Oração aos Peregrinos da Via Crucis”

Todos os devotos poderão passar próximos a Imagem de Nossa Senhora Aparecida, presenteada à Comissão e abençoada no maior Santuário da América Latina.

Cada doador receberá a “Oração dos Peregrinos”, e a “Fitinha da Fé”, que serão lançados neste dia.

Esperamos que na nossa “Ação Solidária – Via Crucis”, que acontecerá das 9h às 15h, no Cristo Redentor, todos possam dizer SIM ao especial e necessário motivo desta campanha, planejada para este dia especial quando o nosso Monumento e a “Via Crucis” completam 3 anos com muitas histórias de Fé.

Seja solidário.