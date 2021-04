Fugitivo de penitenciária de Campinas foi pego em Vargem

Um rapaz que havia fugido da penitenciária de Campinas foi recapturado pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, no bairro Santana, na segunda-feira, dia 2.

A equipe composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri tinha informações de que um homem havia fugido do sistema prisional, tendo ainda que cumprir cinco anos de um total de 17 anos de reclusão. Segundo o relatado pela PM, ele estaria planejando cometer crimes pela cidade.

Diante das informações, a equipe estava realizando buscas há dias para identificar e localizar o suspeito. Já com uma foto dele e sua qualificação os policiais receberam informações da equipe composta pelos cabos Cipriano e Rodrigo, de que o rapaz estaria escondido em uma casa na Vila Santana.

Assim, junto da equipe formada pelo 1° tenente Fuzeto e soldado Nóbrega, do comando de força patrulha, foram até a residência, onde após constatar que ele estava em casa, foi feito um cerco policial para evitar uma possível fuga.

Após ser chamado na porta, o rapaz atendeu a equipe policial, porém mentiu o nome várias vezes. Após cair em algumas contradições, acabou por confessar o verdadeiro nome e que havia fugido do Centro de Progressão de Pena de Campinas.

Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde foi elaborado o registro de recaptura de procurado, permanecendo preso à disposição da Justiça.