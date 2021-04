PM de São José salva criança de 2 anos engasgada

A Polícia Militar de São José do Rio Pardo salvou uma criança de dois anos que havia se engasgado com um lápis, na quinta-feira, dia 15, no bairro Vila Verde.

No local, a tia estava com a criança no colo, e os PMs notaram que a criança estava com os olhos revirados e babando muito. Os policiais verificaram o interior de sua boca e não localizaram nenhum objeto.

A criança não apresentava cianose, momento em que foi percebido pela equipe que a criança estava sofrendo uma crise convulsiva. Diante da situação e no intuito de socorrê-la o mais breve possível, realizaram o deslocamento com a criança e sua tia.

A equipe tomou os devidos cuidados com uso de máscaras e luvas e rapidamente chegaram ao Pronto Socorro, onde já havia equipe médica aguardando. A criança foi submetida a atendimento e procedimentos médicos e, após grandes esforços, a convulsão foi cessada e ela voltou à consciência, permanecendo sob os cuidados do médico.