Procurado por homicídio em Minas foi detido no Paulista

Um rapaz que estava sendo procurado por homicídio em Sacramento (MG) foi localizado pela Polícia Militar na sexta-feira, dia 9, no Jardim Paulista. Participaram da ocorrência os soldados Salomão e Amauri.

Durante patrulhamento, eles foram solicitados por um morador que não quis se identificar por medo de represálias. Ele informou que o rapaz, morador do Jardim Paulista, era procurado pela Justiça e que estaria em sua casa à tarde, a partir das 18h.

Com os dados passados pelo denunciante, os policiais realizaram uma pesquisa no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), constando o mandado de prisão preventiva, expedido pela comarca de Sacramento (MG), pela acusação de homicídio.

Eles realizaram contato com a Polícia Militar de Minas Gerais, do município de Sacramento, sendo fornecido cópia do mandado de prisão. Diante das pesquisas e da confirmação da existência do referido mandado de prisão, os PMs foram até a residência do homem.

Uma mulher atendeu os policiais e informou que o rapaz estava na casa, autorizando a entrada. Ele foi informado sobre o mandado de prisão e apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde permaneceu à disposição da Justiça.