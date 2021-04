Adolescente foi preso por tráfico na Santa Terezinha

Um adolescente foi preso e encaminhado para a Fundação Casa por tráfico de drogas na terça-feira, dia 13, na Vila Santa Terezinha. A equipe da Polícia Militar composta pelos cabos Mateus e Leite, recebeu diversas denúncias de tráfico de entorpecente pela Praça Ivor José Barion.

De acordo com as informações, um adolescente com aproximadamente 1,90m de altura, realizava o tráfico pelo local. Ao realizar patrulhamento, os PMs depararam com o suspeito sentado no meio da praça, que ficou nervoso ao ver a viatura policial, levantou e começou a caminhar sentido contrário à equipe, jogando algo no chão, próximo a seu pé.

Foi realizado a abordagem e, na busca pessoal, os policiais localizaram no bolso da sua bermuda R$ 70,00. Ao vistoriar o local, encontraram uma porção de maconha. O jovem alegou ser usuário e assumiu a propriedade do entorpecente jogado no chão.

Diante das circunstâncias, encaminharam a ocorrência à Delegacia de Polícia, onde a autoridade de Polícia Judiciária tomou conhecimento dos fatos. O pai do adolescente declarou que desconfiava que em sua residência haveria mais drogas escondidas e a equipe se deslocou até a casa para a checagem.

O adolescente confessou que havia mais entorpecentes no local e foram localizadas mais 38 porções de maconha escondidas dentro de um capacete em cima do guarda roupas.

O garoto foi novamente indagado da procedência da substância, agora na presença do pai, e confessou que estava traficando na praça e disse, inclusive, que os R$ 70,00 que estava com ele era do tráfico, pois já havia vendido sete porções.

Após tomar ciência dos novos fatos, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão. O adolescente foi escoltado pela equipe policial até à Fundação Casa em Campinas (SP).