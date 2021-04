Árvore em área de preservação foi cortada

A Polícia Militar Ambiental constatou, na sexta-feira, dia 9, que a vegetação de área de preservação permanente (APP), às margens de um córrego em Vargem Grande do Sul, não podia se regenerar de forma natural e que uma árvore havia sido cortada.

Após denúncia, os policiais realizaram vistoria em um imóvel urbano, onde constataram as informações. Devido a limpeza, construção de alicerce e muros, foi dificultada a regeneração natural de vegetação, além do corte de uma jabuticabeira que ficava no local.

Foi lavrado o Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 578,00 ao autor. A área ficou embargada até deliberação no atendimento ambiental.