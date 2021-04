Rapaz ameaçou irmã e foi preso por posse irregular de arma

Um homem foi preso pelo porte irregular de arma de fogo, após ameaçar a irmã, no Jardim Bela Vista, no sábado, dia 10. A Polícia Militar foi acionada, comparecendo a equipe composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri.

O rapaz foi encontrado alterado na casa de sua irmã, com um ferimento nas mãos e com o pé direito bem inchado, não conseguindo ficar em pé. A vítima informou que seu irmão estava muito alterado e invadiu sua residência, desferindo um chute na porta e a agarrou pelo pescoço. Ele foi contido por seu marido até a chegada da polícia, quando já estava mais calmo.

Questionado quanto ao armamento que estaria portando, ele negou ter arma de fogo e autorizou a entrada da equipe policial em sua residência. Sua irmã acompanhou a busca, onde foi localizado no quarto, sobre o guarda roupas, uma espingarda calibre 32, e na cômoda sete munições intactas do mesmo calibre, três munições deflagradas e duas intactas de calibre 20, cinco munições intactas e uma deflagrada de calibre 38 e uma munição deflagrada de calibre 635.

Além disso, no banheiro, sobre o armário do espelho, também foi localizado um revólver de pressão. Novamente indagado, ele confessou que de fato tem as referidas armas, porém eram de seu finado pai.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante de posse irregular de arma de fogo. Foi arbitrada uma fiança de R$ 1.000,00 que não foi paga em tempo hábil, permanecendo o indiciado preso à disposição da Justiça.