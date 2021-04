Duas mulheres ficam feridas em acidente na noite de sexta-feira

Duas mulheres que estavam em um Gol sofreram um acidente na noite da sexta-feira, dia 23 de abril, na rodovia SP-215.

De acordo com o apurado pela Gazeta de Vargem Grande, era por volta das 20h, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Informações preliminares dão conta que elas estavam no veículo, quando perderam o controle do Gol na altura do km 37, atravessaram a pista e o carro caiu em um barranco na lateral da via.

Uma mulher sofreu escoriações, ferimentos leves, mas estava consciente e orientada. A segunda sofreu ferimentos leves.