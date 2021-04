Moradores com mais de 61 anos já se vacinaram

Dados do ranking divulgado pelo governo do Estado sobre a vacinação contra a Covid-19, mostram que Vargem Grande do Sul aparece entre os primeiros dos 645 municípios paulistas com uma das melhores aplicações de doses com relação às doses enviadas. Na última terça-feira, o município chegou a ocupar o 13º lugar no estado nesse quesito.

Durante a semana, foram imunizados com a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford os moradores de 61, 62 e 63 anos, além de profissionais da educação com mais de 47 anos. Assim, Vargem já contabilizou 7.454 aplicações da primeira dose e 3.995 da segunda aplicação.

Casos

Infelizmente, a cidade somou mais um óbito pela Covid-19 neste ano. Vargem já perdeu ao todo, 46 moradores para a doença, além de ter registradas outras 5 mortes por outras causas, mas com a presença da Covid-19.

Desde o início da contabilização dos casos na cidade, em maio de 2020, Vargem somou 1.972 pessoas que tiveram a doença e felizmente, desse total 1.902 já se recuperaram. O município contava no dia 23, com 19 casos ainda ativos.

O Hospital de Caridade seguia com 5 pacientes internados, sendo que dois deles ainda aguardavam o resultado para a confirmação da doença. Além disso, dois vargengrandenses seguiam internados em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na região, sendo que um ainda era considerado suspeito.