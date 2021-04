Neste sábado, dia 24, é o Dia D da Campanha de vacina contra a gripe H1N1

Cinco unidades de saúde municipais estarão abertas neste sábado, dia 24, das 8h às 13h, para o Dia D da Vacinação Contra a Gripe H1N1, em toda a cidade. O público alvo desta etapa é composto por gestantes, puérperas (mães que tiveram filhos nos últimos 45 dias), todos os profissionais da Saúde e crianças de 6 meses a 5 anos,11 meses e 29 dias.

A vacinação contra a H1N1 teve início no dia 10, quando num único sábado, foram imunizados 102 moradores.

De acordo com o informado pela prefeitura, o objetivo da campanha é vacinar o maior número de pessoas do grupo prioritário indicado pelo Ministério da Saúde.

A diretora de saúde Maria Helena Zan, disse que é importante que todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem a vacina. Embora ela não proteja contra o novo coronavírus, causador da Covid-19, ela protege a população da gripe H1N1, diminuindo os casos de síndromes gripais minimizando o impacto sobre os serviços de saúde.

Postos

A vacinação será realizada nos postos Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores, Edward Gabriolli, na Vila Polar, Dr. Renato Jonas Milan, no Centro, Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista e Dr. Nabil Zarif, na Vila Terezinha.

Para aqueles que já tomaram a vacina contra a Covid-19, é necessário o intervalo de 14 dias entre as vacinas. É necessário levar Cartão de Vacina e Cartão do SUS. As gestantes e puérperas também deverão levar o Cartão do pré-natal e CPF.

A prefeitura solicita que as pessoas que forem aos postos de vacinação, que cumpram as recomendações quanto à prevenção a Covid-19, evitando aglomerações, mantendo a distância de 2 metros entre as pessoas, não levar acompanhantes sem necessidade.