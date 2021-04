Rede particular retomou atividades presenciais no dia 12

O retorno das aulas na rede particular de ensino também aconteceu como o esperado. O Colégio Externato voltou na segunda-feira, dia 12, com o sistema híbrido à tarde, ou seja, os alunos que não foram, ficaram com a transmissão ao vivo. De acordo com a diretoria, as aulas presenciais no fundamental 2 ainda não foram retomadas por enquanto.

Em média, nas primeiras semanas de aula, foram cerca de 10 alunos por sala no fundamental 1 e cerca de seis alunos por sala no infantil. Segundo o informado, os primeiros dias foram bem tranquilos, sem indícios de contágio, e os alunos estão respeitando bem as normas de segurança.

A diretoria pontuou as medidas de segurança que o colégio está tomando. “Na entrada há tapete sanitário, estamos medindo a temperatura e passando álcool em gel. Na sala de aula, tem o distanciamento de 1,5 metro entre os alunos. Os banheiros e áreas comuns são higienizados constantemente e o uso de máscara obrigatório. Os professores e supervisores estão orientando e supervisionando os alunos a todo momento”, disse.

No Colégio Vitória, as aulas também foram retomadas com sistema híbrido. De acordo com a diretora Fernanda Barticioti de Lima Draid, a maioria dos alunos do fundamental voltou para o presencial, ficando apenas dois com a transmissão na primeira semana.

No entanto, segundo o informado, no infantil não é todos que retornaram ainda e os estudantes estão voltando às aulas aos poucos, totalizando uma média de 20 alunos por dia. “Foi bem tranquilo, os alunos retornaram e apenas algumas mães dos pequenos estão com mais medo, mas aos poucos eles estão voltando também”, disse.

Fernanda falou sobre os cuidados no colégio. “São os mesmos do começo do ano, tapete higienização, medição de temperatura na entrada e no intervalo, álcool gel, máscaras e distanciamento de 1,5m. As crianças não levam brinquedos e jogos e o lanche é individual, não tendo o compartilhamento nem de material e nem de lanche. Há higienização e tudo é por turmas separadas, na entrada, saída e intervalo”, comentou.

A coordenadora pedagógica do Colégio Novaera, Vera Regina da Cunha, contou que o retorno foi bem tranquilo. “Eu tive alguns pais que quiseram que os filhos viessem no presencial e alguns que quiseram que ficassem só online. Isso é um direito deles, porque o governo mesmo determinou que poderiam escolher”, disse.

Ela comentou que os alunos que estão indo presencial estão dentro do protocolo que adequaram para as aulas. “Com distanciamento entre os alunos e carteiras, álcool gel e máscaras, tudo certinho. E os que estão online fazem a aula online em casa mesmo. Graças a Deus, nossa volta deu tudo certo”, disse.

A professora e responsável pelo marketing do Colégio Dom Pedro II, Jussara Gaiardo Bíscaro, explicou ao jornal que, conforme decreto estadual, eles podem funcionar com apenas 35% da capacidade e de forma híbrida. “De acordo com cada faixa etária, existe o revezamento adequado para melhor atendê-los. Dentro disso, a maior parte dos alunos está frequentando, poucos optaram por fazer em casa”, disse.

Ela falou sobre os cuidados adotados. “Estamos seguindo os protocolos, fazemos aferição de temperatura na entrada e saída dos alunos e funcionários, borrifamos álcool e fazemos a desinfecção dos calçados. Saímos algumas vezes durante o período para lavar as mãos. Os lugares dentro das salas estão restritos com o distanciamento, portanto algumas carteiras foram inutilizadas”, comentou.

De acordo com Jussara, os primeiros dias foram tranquilos, devido os alunos já terem passado por isso no primeiro retorno. “Reforçamos sempre os cuidados e as famílias também. Mas sem dúvida o que não podemos deixar de ressaltar aqui, é a alegria que todos voltam, é emocionante de ver. Ficam felizes em fazer as tarefas, por incrível que pareça, e se esforçam muito pra cumprir todos os protocolos para que essa permanência na escola seja contínua”, completou.