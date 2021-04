Volta às aulas nas redes estadual e particular seguiu tranquila

O retorno gradativo das aulas presenciais das escolas do Estado de São Paulo, anunciado no dia 9, teve início na semana passada. A Gazeta de Vargem Grande contatou os gestores das escolas para saber como foi o retorno das aulas e, segundo o informado, tudo aconteceu sem contratempos. Na cidade, a rede particular retornou na segunda-feira, dia 12, e a rede estadual, na quarta-feira, dia 14.

De acordo com a diretora da Escola Estadual Gilberto Giraldi, Elaine Cristina Felipe Pinheiro, a unidade teve uma média de 137 alunos nas aulas presenciais, entre os dois períodos. “Temos também aqueles que vêm apenas para orientação pedagógica, atendimento educacional especializado ou orientação tecnológica por meio de agendamento, pois esses alunos não optaram pelo retorno presencial, continuam com aulas remotas”, explicou.

Quanto aos cuidados, Elaine pontuou que todos os dias as salas de aulas e ambientes coletivos são higienizados várias vezes, sendo a cada troca de aula, após os intervalos e no final de cada período. “De acordo com os protocolos sanitários nossas salas comportam até 12 estudantes por turma, então há revezando entre as semanas. Em relação aos estudantes, todos os dias é aferida a temperatura na entrada do período. Ao chegarem, higienizam as mãos com álcool gel, higienizam os pés no tapete sanitário e as mochilas são pulverizadas também com álcool 70%”, disse.

A diretora contou que os estudantes do Giraldi já se acostumaram a manter o distanciamento e o intervalo também e dividido por pequenos grupos. “Essa semana está bem tranquila, todos atendendo os protocolos, as famílias também tem colaborado em mandar os estudantes com suas garrafinhas de água”, contou.

Ela explicou que em relação ao trabalho pedagógico, os alunos já se acostumaram com o novo ritmo de trabalho de aulas híbridas para quem decidiu retornar presencialmente e totalmente remotas para quem ainda não se sente seguro ou pertence ao grupo de risco. Elaine comentou que o trabalho de busca ativa neste momento é muito importante para que nenhum estudante fique de fora.

Benjamin

Conforme o informado pela diretora da Escola Estadual Benjamin Bastos, Mênica Bernardes Gutierres Dotta, a escola planejou receber 35% dos alunos na retomada de aulas. No entanto, apenas metade do número previsto compareceu nas primeiras semanas. “Ao entrar em contato com os pais e responsáveis, recebemos muitos relatos de que não mandariam os filhos por medo e insegurança, além dos casos em que as famílias estão em quarentena, sendo impossibilitadas de frequentar as aulas presenciais”, disse.

Com isso, ela pontuou que houve a necessidade de intensificar o ensino remoto. “Além das aulas disponibilizadas pela Secretaria da Educação, por meio de aplicativos, os professores da Benjamin Bastos estão transmitindo as aulas ao vivo e oferecendo atendimento individualizado, tanto no ensino presencial, quanto no remoto”, contou.

Para os alunos que estão frequentando presencialmente, Mênica comentou que os protocolos de segurança estão sendo garantidos, com o oferecimento de todos os equipamentos de produção individuais (EPIs). Ela pontuou que a comunidade escolar está cumprindo os protocolos, tendo uma boa conscientização de todos.

Achiles

A diretoria da Escola Estadual Professor Achiles Rodrigues, Francine Helena de Godoy, contou que a equipe gestora da escola está seguindo o Plano São Paulo com a presença de 35% dos alunos, respeitando as cores de cada semana durante o mês. A retomada das aulas aconteceu no dia 14.

Ela comentou que a escola está seguindo os mesmos cuidados do início do ano, que estavam no manual que veio da Secretária da Saúde do Estado de São Paulo. “Nós estamos trabalhando há duas semanas e os alunos estão frequentando e respeitando sua cor. Eles estão adorando a volta às aulas”, disse.

Uma média de 20% de alunos frequentou as aulas presenciais da Escola Estadual na primeira semana, de acordo com a diretora Fabiana Bonini, seguindo o revezamento. Ela explicou que a escola está seguindo todos os protocolos de segurança e o distanciamento adequado.

“Como o ensino presencial não é obrigatório e a escola está oferecendo aulas ao vivo pelo Centro de Mídias, os alunos estão tendo um bom aproveitamento, tanto os que estiveram presentes na escola, como aqueles que estão assistindo as aulas em casa e tirando dúvidas com os professores via centro de mídias”, disse.

José Gilberto

Josy Marta Ferreira Mathias, diretora da Escola Estadual José Gilberto de Oliveira Souza, comentou que a escola recebeu na última semana, em média, a presença de 30 a 40 alunos. Ela pontuou que é necessário dar prioridade, conforme o Plano São Paulo, aos alunos com maior necessidade. “Que são alunos que precisam usar a tecnologia, que tem dificuldade de aprendizagem, uma defasagem maior. Então são esses os alunos que estamos atendendo e está dando uma média de 30 a 40 alunos”, disse.

A diretora comentou que os protocolos sanitários que estão sendo aplicados, são os já conhecidos, como o uso de álcool gel, máscara e distanciamento. “Toda vez que o aluno vai de um lugar para o outro há a higienização dos ambientes. Como eles estão usando bastante a sala de informática, os professores fazem a higienização dos aparelhos que estão utilizando para que possamos ter maior segurança”, comentou.

Josy relatou que esse retorno não é o ideal, porque precisam manter o professor no horário das aulas presencial e virtual, complicando a dinâmica e a logística, devido ao revezamento todas as semanas. “Temos que quebrar a cabeça para estabelecer um horário para que os alunos que estão em casa, continuem tendo aulas virtuais e também que o professor esteja aqui para atender”, disse.

A escola, segundo o informado, entregou marmita de comida na última semana, totalizando cerca de 150 marmitas por dia. Josy informou que, na próxima semana, o aluno que necessitar, poderá comer na escola.