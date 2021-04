Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu o empresário Aquilino Ricardo Ribeiro de Melo, aos 74 anos de idade, no dia 17, após um período de internação no hospital Santa Lúcia em Poços de Caldas. Ricardo foi proprietário da loja de móveis Casarão e também durante muito tempo de uma fábrica de móveis em Vargem Grande do Sul. Foi casado com Regina Maldonado João e deixa os filhos Ricardo, Germano e Anna Tereza, os irmãos Maria Helena e José Vicente. Seu sepultamento aconteceu no dia 17, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Milton de Mattos, o conhecido Miltão, aos 81 anos de idade, no dia 18 de abril. Deixa os filhos Vilma, Letícia, Leandro e Liliane; o genro Aldo; os netos Maísa, Mirela, Igor e Milena. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Kevin Ismael Gomes Nascimento, aos 20 anos de idade, no dia 16 de abril. Deixa a mãe Laudicéia Gomes do Nascimento e irmã. Seu sepultamento aconteceu no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Zoé Gambaroto Buozi, a conhecida dona Zoé, aos 80 anos de idade, no dia 17 de abril. Era viúva de Ricieri Roque Buozi e mãe de Luís Antônio – já falecido; deixa ainda os filhos José Eduardo e Daniel Alexandre; as noras Vera, Maria Helena e Lidiane; os netos Luís Rafael, Jaqueline, Guilherme, Laís, Yasmin, Elisa e Henrique; os bisnetos João, Rafiq e Maria Luísa. Seu sepultamento aconteceu no dia 17, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ademir Strazza, aos 65 anos de idade, no dia 19 de abril. Deixou os filhos Carlos Eduardo, Rita de Cássia, Lucas e Pedro; o genro Alessandro; a nora Ana Flávia e os netos Maria Eduarda, Luís Felipe e Alícia. Seu sepultamento aconteceu no dia 20, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Milton Nicolau, aos 68 anos de idade, no dia 19 de abril. Deixou a esposa Darci Bocaline Caldi; os filhos Israel, Harlei e Alan; a nora Gisele; os netos Pietro, Valeska e Maria Clara e a bisneta Laura. Seu sepultamento aconteceu no dia 20, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Janete da Costa, a dona Nete, aos 81 anos de idade, no dia 21 de abril. Deixou a tia Nadir da Costa Pirola e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 21, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nivaldo Nilo da Silva, aos 62 anos de idade, no dia 21 de abril. Deixou a esposa Joana Darc dos Santos da Silva; os filhos Fábio e Angélica e os netos Felipe e Gustavo. Seu sepultamento aconteceu no dia 21, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Cândida Acosta, aos 76 anos de idade, no dia 20 de abril. Era viúva de Miguel Acosta; deixou os filhos Ezequiel, Rosângela, Ezequias, Josué, Juliano, Ângela e Roseli; os genros Osmar, Edson e Clésio; as noras Claudinéia, Rosemeire e Regina; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 21, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Gilmar Henrique, aos 61 anos de idade, no dia 21 de abril. Solteiro, deixou os irmãos Maria, Jorge, Edwges, Joana, Célio; os cunhados Sebastião e Alexandre; a cunhada Maria Cristina e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 21, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o empresário Luís Antônio Bonvento, que por muitos anos foi proprietário do Auto Posto Bonvento, aos 73 anos de idade, no dia 22 de abril. Deixou a esposa Ana Maria Misurini; os filhos Luís Antônio e Marcelo; as noras Sheila e Jose e as netas Angelina e Bruna. Seu sepultamento aconteceu no dia 22, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sebastiana Bento dos Santos Margoto, aos 87 anos de idade, no dia 22 de abril. Era viúva de Arnaldo Margoto; deixou os filhos José Tadeu, Emílio, Mariza, Luís Francisco, Ana Maria e Lúcia Helena; as noras Márcia e Maria Irene; os genros Paulo, Wilmar e João Emílio; os netos Cristiane, Olívia, Leonardo, Giovanni, Luís Eduardo, João Paulo, Ana Cláudia, Carolina, Luciana, Lídia e André e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Izolina Diamante Facci, aos 85 anos de idade, no dia 22 de abril. Solteira, deixou inúmeros sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 23, no Cemitério da Saudade.

Divinolândia

Faleceu em Divinolândia, Francisco Philomeno. Deixou esposa, filhos e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 20, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu em Divinolândia, Fernando de Alcântara Mori. Seu sepultamento aconteceu no dia17, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu em Divinolândia, Helena Dias Gussão, no dia 22 de abril. Deixou filhos e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 23, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

São Sebastião da Grama

Faleceu em São Sebastião da Grama, Silas Castilho, aos 77 anos de idade no dia 18 de abril. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.