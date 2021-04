O destaque da coluna Momento Pet desta semana é a cachorrinha Mel, de 4 anos, da raça shih tizu, que por conta de um grande susto, ficou bastante conhecida pelos vargengrandenses no ano passado. Depois de passar 17 dias desaparecida, foi encontrada após uma intensa mobilização em vários bairros da cidade e em grupos do Facebook.

Izabel Cristina Rogério de Souza, a tutora da Mel, contou que a cachorrinha é seu grande amor e em 21 de julho do ano passado, acabou escapando da sua casa, no Jardim Fortaleza, e dando início a uma intensa busca que contou até com a ajuda de dois drones.

Até que no dia 6 de agosto, depois de muitas postagens em redes sociais divulgando as imagens da Mel e perguntando se alguém tinha visto a cachorrinha, a Mel foi encontrada, em uma área com muito mato, não muito longe de sua casa, e levada de volta para a família.

Assim, a felicidade de Izabel voltou, depois de tantos dias de agonia. “Graças a Deus que deu tudo certo no final”, comentou. Mel segue fazendo a alegria de todos, em especial dos companheiros de casa, os dois gatinhos adotados pela família, além do Sam, um cãozinho mestiço de York Shire. “A alegria e o amor que ela nos proporciona é surreal”, definiu Izabel.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp

(19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286