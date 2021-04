Morador questiona calçada da Pça. N. Sra. Aparecida

Um cidadão, que preferiu não ter seu nome citado, ligou à Gazeta nesta semana questionando a concretagem que a empresa que ganhou a licitação para a reforma da Praça Nossa Senhora Aparecida realizou na construção da calçada ao entorno da praça.

Segundo ele, a empresa teria jogado o concreto em cima do local onde está sendo reformada a calçada, sem o devido preparo, ou seja, sem a compactação necessária do solo com um soquete. Ele disse à reportagem da Gazeta de Vargem Grande que a prefeitura está jogando dinheiro fora e que logo as rachaduras da calçada vão aparecer e quem irá arcar com o prejuízo serão os cidadãos.

A reportagem foi até o local e fotografou os funcionários da empresa acabando de colocar o cimento usinado em cima de uma lona que estava sobre o solo da calçada. Segundo apurou junto aos funcionários, o solo era antigo e estava bem compactado e o procedimento estava correto.

No departamento de Obras da prefeitura, o jornal colocou o problema relatando a denúncia do leitor da Gazeta de Vargem Grande e o diretor de Obras, Ricardo Bisco afirmou que embora a prefeitura fiscalize a obra, a empresa é responsável pela execução da obra e por possíveis reparos se vierem a ocorrer danos pela má execução do serviço.

Com relação à queixa um comerciante que trabalha nas imediações da escola e da praça que alertou sobre o perigo com relação à boca de lobo construída no calçamento, entre a escola e a igreja, no sentido da rua Cap. Belarmino Rodrigues Peres, que oferece riscos para os pedestres e impede a construção de rampas de acesso a cadeirantes, a Gazeta já fez uma matéria a respeito, também questionou o Executivo sobre este ponto levantado pelo comerciante, mas não obteve resposta.

As melhorias que a prefeitura municipal está realizando na Praça Nossa Senhora Aparecida que tiveram início no mês passado, tem como principal enfoque a construção de uma nova calçada no entorno da praça, troca de iluminações por luminárias LED decorativas, rede hidráulica para irrigação dos jardins, e foi a obra orçada em cerca de R$ 150 mil, com recursos próprios da prefeitura, estando a conclusão prevista para este final de mês.

Nota de Esclarecimento

A empresa Edmak Locação de Equipamentos e Pisos em Concreto Polido, com endereço à Rua Luzia Dotta da Silva, Jd. Iracema, Vargem Grande do Sul, cujos funcionários aparecem na foto publicada pelo jornal Gazeta de Vargem Grande, edição do dia 24 de abril, na matéria intitulada “Morador questiona calçada da Pça. N. Sra. Aparecida” na página 3 e também na foto principal da capa do jornal, vem por meio desta Nota de Esclarecimento afirmar que não foi contratada para executar o serviço de base da calçada da Praça N. Sra. Aparecida, que foi objeto de reclamação de um leitor do jornal, por estar, segundo ele, mal compactada.

Esclarece que a sua responsabilidade como empresa terceirizada contratada, era somente para espalhar o concreto, aplicar a máquina para o devido acabamento e os cortes de dilatação, cujo serviço foi monitorado pela prefeitura a todo momento.