Prefeitura abre licitação para troca de lâmpadas por LED na cidade

O departamento de Licitação da prefeitura municipal abriu no dia 14 de abril, a licitação de número 01/2021 para trocar a maioria das lâmpadas antigas de sódio da cidade por lâmpadas de LED 100w e 150w, incluindo material, mão de obra e equipamentos. O investimento será de R$ 2.066.302,83, custeado com recursos provenientes de um empréstimo feito junto ao Banco do Brasil, que teve a aprovação da Câmara Municipal, na legislação anterior. A licitação está marcada para ser realizada no dia 7 de maio, às 9h e o vencedor com a melhor proposta por tomada de preço terá um prazo de 60 dias para executar o trabalho.

O serviço de iluminação pública foi municipalizado desde setembro do ano passado, segundo informou a Elektro, que até então era a empresa responsável pela instalação, troca e manutenção das lâmpadas das ruas da cidade. Desde essa época, a prefeitura vem substituindo paulatinamente as lâmpadas de sódio da cidade pelas de LED e exigindo dos novos loteamentos que a iluminação seja também dessa tecnologia.

Segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, existiriam na cidade cerca de 6 mil pontos de luz, a maioria de sódio e até agora, cerca de 20% apenas foram trocados por lâmpadas de LED. Para a execução e manutenção dos serviços de iluminação pública agora municipalizados, conforme reportagem publicada pelo jornal em dezembro do ano passado, a Câmara aprovou no final de 2020 um projeto de lei que dispunha sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 250.000,00, referente a Emenda Parlamentar do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania) para aquisição de um veículo, tipo caminhonete, com cesto aéreo para ser utilizado pelos eletricistas, servidores do município, na manutenção da rede elétrica e iluminação do município.

O veículo adquirido foi uma caminhonete Ford Ranger no valor de R$ 150 mil. Também foram comprados um cesto aéreo e outros equipamentos por R$ 90 mil que começou a operar em janeiro deste ano. Uma equipe de funcionários da prefeitura, ligada à manutenção elétrica dos próprios municipais, foi treinada para realizar as novas funções no lugar dos funcionários da Elektro.

Economia

Segundo o apurado pela reportagem, a utilização de LED na iluminação pública comparada à iluminação tradicional, apresenta vantagem por sua eficiência energética, produzindo cerca de 80 lúmens por kW. Além disso, essa tecnologia também tem maior vida útil, funcionando por até 50 mil horas, cerca de 25 anos de uso, diminuindo custos com manutenção da rede.

Além das vantagens econômicas, os LEDs têm facho de luz mais direcionado e apresentam maior índice de reprodução de cores, de até 90%, contra pouco mais de 20% para a de vapor de sódio, trazendo conforto visual e maior nitidez para os usuários de iluminação pública. Nas ruas e avenidas de Vargem, principalmente em horas de pouco movimento, esse fator pode ser decisivo para que se evitem assaltos, atropelamentos ou outros acidentes.

São muitas as vantagens do uso de LED na iluminação pública, trazendo também benefícios ambientais. Por ser de cor tida como quente, amarela ou laranja, ao contrário da azul das outras lâmpadas, acaba atraindo menos insetos. Também é livre de metais pesados e é composto por materiais recicláveis, além de ter vida útil prolongada, diminuindo a necessidade de descarte desses materiais.

Prefeitura já investiu em caminhões para o serviço de iluminação pública. Foto: Prefeitura

Iluminação da cidade será toda trocada por LED

Na revista de campanha que o prefeito Amarildo Duzi (PSDB) fez circular prestando contas do seu mandato pouco antes das eleições municipais de 2020, ele afirma que toda a iluminação da cidade seria trocada por LED, citando como exemplo a recente iluminação que ocorreu na Av. Alice Buosi que recebeu esta melhoria.

Citou que as lâmpadas de 250w da Av. Walter Tatoni e Rua do Comércio seriam trocadas e numa segunda fase, mais 2.500 luminárias seriam licitadas para a troca junto à parte alta da cidade, começando pelo Jardim Santa Marta e indo até a Cohab VI, o que totalizaria 3.500 luminárias de um total de 5.500 postes de iluminação, com um investimento de R$ 3,5 milhões, “proporcionando maior luminosidade, segurança, conforto e uma economia de 50 a 70% no consumo de energia, além de beneficiar o meio ambiente”.

Reclamações podem ser feitas pelo número de WhatsApp

O jornal apurou que com a municipalização da iluminação pública que antes cabia à Elektro realizar, hoje existem dois turnos funcionando na prefeitura para a troca e manutenção das lâmpadas, um durante parte do dia e outro à noite, para obter melhores resultados no trabalho. Segundo o apurado, mais de 300 pontos escuros que eram objetos de reclamação da população já foram sanados e as lâmpadas trocadas por novas de LED, sendo que as reclamações diminuíram muito.

Para os moradores da cidade que ainda estão com problemas referentes à falta de iluminação em ruas de seus bairros, segundo o divulgado pela prefeitura municipal, as solicitações podem ser realizadas pelo WhatsApp (19) 97153-2133, sendo que o contribuinte tem de informar o endereço e o número da casa mais próxima.