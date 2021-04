Promoção sorteia cesta de prêmios para o Dia das Mães no próximo dia 1º

Uma iniciativa do Estúdio Visualize em parceria com lojas do comércio de Vargem, além de prestadores de serviço, vai sortear uma cesta de prêmios aos internautas que participarem da promoção, bastando compartilhar as postagens das páginas no Facebook dos parceiros da ação.

Prêmios

A cesta do Dia das Mães terá como prêmios um Cronograma Capilar na Simone Hair Salão de Beleza, um vale compra de R$ 50,00 da Malú Magazine, uma bomboniere da Loja Tatoni, um kit de sabonete facial, tônico facial e hidratante facial da Bem Vinda Pele Linda, uma caixa de sabonete Natura da Amália Consultora de Beleza, um cachepô personalizado com violeta da Fabíolla Moschella Lembranças Personalizadas e um álbum de 10 cm por 15 cm para 100 fotos do Estúdio Visualize.

Participação

Para participar, o internauta deve compartilhar as postagens da promoção das páginas parceiras até o até dia 30 de abril, desde que sigam todas as regras.

O sorteio acontecerá no dia 1º de maio e o ganhador terá até dia 7 de maio para retirar a cesta.

Doação Dia das Mães

Além disso, o Estúdio Visualize iniciou uma campanha que uniu solidariedade e a chance de ganhar prêmios. O voluntário que doar a partir de 2 kg de alimento, concorre a uma foto registrada pela equipe do estúdio, revelada no tamanho 15 cm por 21cm. Será apenas uma por família.

Os agendamentos serão até o dia 30 de abril, dentro dos horários disponíveis na agenda do estúdio. Serão 30 minutos entre registro e escolha da foto brinde.

A equipe do Estúdio Visualize reforçou que segue tomando todas as medidas de segurança contra a Covid-19, com entrada permitida apenas para quem participará da foto, usando máscara, que será retirada apenas na hora do registro. Para outras informações, acesse a página do estúdio no Facebook, pelo @ estudiovisualize.