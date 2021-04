Sujeira de cães no São Luís gera crítica de moradora

Quem tem cachorro sabe que o animalzinho de estimação requer uma série de cuidados. Além da alimentação, água e carinho, é preciso cuidar da sujeirada que muitos fazem, incluindo aí o xixi e o cocô. Enquanto a maioria das pessoas toma esse cuidado, tem gente que ainda não se importa com a vizinhança e deixa os cachorros soltos, sujando calçadas e jardins pela cidade.

É o caso de uma rua no Jardim São Luís, onde uma moradora entrou em contato com a Gazeta de Vargem Grande para se queixar. “Moradores da rua Alvorada, no São Luís, estão indignados com a falta de respeito de certas pessoas que moram no bairro. Saem para passear com seus cachorros e largam a sujeira nas calçadas”, comentou em sua mensagem enviada para a redação da Gazeta.

O mínimo que se espera de uma pessoa que quer viver em sociedade é que ela não faça por aí, aquilo que não gostaria que fizessem com ela. Essa é uma das melhores regras para um convívio mais harmônico em qualquer lugar. Se a pessoa já se dispôs a sair de casa com seus animais de estimação, que leve junto uma sacolinha, algo para recolher o que o cachorro vai deixando pelo caminho.

Inconformada com a falta de civilidade desses moradores que insistem em não fazer sua parte para uma convivência mais tranquila na vizinhança, a moradora pede que as autoridades competentes estudem uma maneira de impor multa a quem não recolher as fezes dos próprios cães, como há em muitas cidades.

Em Recife (PE), por exemplo, uma lei de 2019 determina a limpeza e retirada das fezes de animais de estimação em locais como praças, parques e ruas da capital pernambucana. Caso a determinação não seja cumprida, o responsável pelo animal pode ser advertido verbalmente ou notificado por escrito. Em caso de desobediência, é aplicada uma multa de R$ 150,00. Os recursos arrecadados são destinados ao Hospital Veterinário do Recife, na Zona Oeste da cidade.