Vargengrandense fez 960 pontos na redação do Enem

Um dos maiores desafios do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a redação. Escrever uma dissertação analisando o tema proposto, com concordância, coerência e sem escorregar na gramática é um dos momentos mais difíceis da prova. Tanto, que segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável por organizar o exame, no Enem de 2021 apenas 28 redações entre as milhões escritas alcançaram a nota máxima, de 1.000 pontos.

Exatamente pelo grau de dificuldade que a nota da vargengrandense Bianca Sagiorato é um grande feito. Com o tema ‘O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira’, a estudante de 17 anos fez 960 pontos na redação do Enem, conforme contou à Gazeta. Devido a pandemia da Covid-19, as provas foram adiadas e aconteceram em 17 e 24 de janeiro. Já o resultado saiu em 29 de março.

Filha de Marcos José Sagiorato e Josiane Aparecida Parreira Sagiorato, em 2020, ela terminou o ensino médio na Escola Técnica Estadual (ETEC) de Vargem Grande do Sul.

A estudante contou que fará biotecnologia na Universidade Federal de São Carlos (UfSCar). O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) saiu na sexta-feira, dia 16, onde passou em primeiro lugar. A jovem também aguardava a segunda fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Bianca disse que geralmente escreve para fins de estudo e nunca publicou nada. Ela contou o que motivou a pontuação alta da redação. “Bastante dedicação, estudo e apoio dos meus familiares, professores e amigos, principalmente dos meus pais que sempre me apoiaram e acreditaram que eu seria capaz”, disse.

Ao jornal, ela relatou o que achou da nota e como se preparou para as provas e para a redação em meio a pandemia. “Fiquei muito feliz por ver que o meu esforço e o incentivo dos meus pais deram bons frutos. Por conta da pandemia, estudei em casa com os materiais e as aulas que foram fornecidas pela Etec, mais algumas pesquisas extracurriculares, além dos conteúdos e correções de redação do cursinho online Me Salva!”, finalizou.