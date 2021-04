Homem ameaça esposa e é detido na zona rural

Na segunda-feira, dia 19, um homem foi preso por violência doméstica, após ter ameaçado sua amásia com uma faca, em bairro rural de Vargem. A vítima estava presa dentro do quarto e seu companheiro tentava abrir a porta com uma faca em mãos.

A Polícia Militar foi acionada e a equipe composta pela cabo Marcienta e soldado Salomão constataram que o portão estava fechado com um cadeado do lado de fora. A Central da PM fez contato com a vítima, que disse estar presa no quarto e autorizou que a equipe arrombasse o cadeado.

Ela informou aos PMs que seu companheiro a havia agredido e tinha saído de casa com sua bicicleta e seu dinheiro, dizendo que iria pegar uma arma para lhe matar. A mulher declarou ainda que ele foi até a casa de um conhecido pegar a arma.

Com o apoio das equipes de três viaturas, os policiais seguiram em busca do suspeito. O homem foi encontrado e com ele foi localizada a quantia de R$ 100,00, que era da vítima.

Na casa onde o homem foi detido, os PMs indagaram a moradora a respeito da bicicleta que por ali estava. Em um primeiro momento, ela tentou inventar uma história dizendo que era de sua nora, mas logo em seguida, confirmou que seu genro havia deixado a bicicleta, assim como também uma arma que guardou em seu guarda-roupa, dizendo que iria pegar amanhã.

No local informado, os policiais acharam um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, 12 munições intactas e uma chave mixa.

No Plantão Policial, o delegado determinou a prisão em flagrante do homem pelo crime de violência doméstica, que também assumiu a propriedade da arma de fogo, sendo autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.