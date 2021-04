Idosa acamada morreu em incêndio em São João

Uma idosa de 86 anos, que era acamada, morreu em um incêndio em sua casa no sábado, dia 17, no Jardim Santa Helena, em São João da Boa Vista. O incêndio teve início por volta das 22h50, se alastrando rapidamente. Os familiares não conseguiram socorrer a idosa.

A Polícia Militar foi acionada e o Corpo de Bombeiros já estava no local apagando os focos remanescentes do fogo. A vítima não conseguiu sair a tempo da casa e veio a óbito no interior de seu quarto devido às chamas.

O filho dela, de 56 anos, sofreu ferimentos nos braços ao tentar apagar o fogo e foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não corre risco de morte. Segundo o informado pelos bombeiros, um neto da idosa também morava na casa, mas conseguiu sair sem ferimentos.

As causas do incêndio estão sendo apuradas. Uma equipe da perícia da Polícia Civil esteve no local no início da madrugada, mas como havia risco de desabamento do telhado foi necessário voltar no domingo, dia 18, para retomar o trabalho de investigação.