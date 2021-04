Processo seletivo para prefeitura e SAE seguem com inscrições até dia 30

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) estão com inscrições abertas para processos seletivos para criação de cadastro reserva, visando a contratação temporária de diversos cargos.

Prefeitura

Na prefeitura, os cargos para a formação de cadastro reserva são para Agente de Combate a Endemias, Ajudante Geral, Assistente Administrativo, Assistente Social, Coletor de Lixo, Coveiro, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro, Psicólogo e Técnico em Enfermagem.

SAE

Já para o SAE, as inscrições são destinadas a Encanador, Motorista, Operador de Estação de Captação e Tratamento de Água/Esgoto, Operador de Máquinas e Pedreiro.

Inscrições

Para o processo seletivo da prefeitura, as inscrições deverão ser efetuadas até a sexta-feira, dia 30 de abril, mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição disponibilizada no site www.conscamweb.com.br e encaminhado para o e-mail seletivovgs@conscamweb.com.br

Já para o processo seletivo do SAE, As inscrições deverão ser efetuadas até a sexta-feira, dia 30 de abril, mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição disponibilizada no site www.omconsultoria.com.br e encaminhado para o e-mail pssaevgsul@gmail.com com anexação da documentação comprobatória dos Títulos, e Experiência Profissional a serem pontuados.

Não é cobrada a taxa para inscrição, que deve ser feita exclusivamente por e-mail.

Os critérios de avaliação e classificação deste Processo Seletivo Simplificado acontecerá mediante Prova de Títulos, composta de avaliação de títulos acadêmicos, cursos e experiência profissional para todos os empregos. O Processo Seletivo Simplificado terá a validade de até 1 ano.