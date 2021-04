Acidente de caminhão em São José deixa vítima fatal

O motorista do caminhão faleceu após grave acidente no sábado, dia 17, na rodovia SP-350, que liga São José do Rio Pardo a Tapiratiba. O caminhão, que estava carregado de abacates, acabou tombando após fazer uma curva entre a entrada da fazenda Graminha e a Ponte do Rio Pardo.

O rapaz que veio a óbito ficou preso às ferragens, sendo necessário o Corpo de Bombeiros para retirá-lo. De acordo com o informado, a outra vítima teve ferimentos leves e passa bem. Ela foi socorrida ao Pronto Socorro Municipal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar atendimento, com o apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e registrou o boletim de ocorrência. As causas do acidente estão sendo apuradas.