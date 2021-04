Grama ou tiririca

A qualidade da grama plantada na Praça Capitão João Pinto Fontão motivou o vereador Celso Itaroti (PTB), presidente da Câmara, a elaborar um requerimento endereçado ao Executivo. No documento, ele questiona qual o procedimento adotado para a contratação da empresa responsável, quais empresas participaram do processo, quais especificações foram adotadas, o valor da contratação e o tipo de grama que foi plantada. De acordo com o apontado pelo vereador, no local existe mais “tiririca” do que grama. “Este vereador entende que tiririca não se compra, sendo assim, opino que tal situação seja revista e, se possível solucionada”, pediu.

Reivindicações dos servidores

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) esteve na Câmara na terça-feira, dia 20, para apresentar sua defesa na votação do parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE), sobre o exercício de 2018, para o qual já havia parecer favorável dado pelo órgão. Os vereadores aproveitaram a presença do prefeito para entre outros assuntos, questionar a situação das reivindicações dos servidores públicos municipais. Há algumas semanas, conforme o noticiado pela Gazeta, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), Edson Bovo, encaminhou ao Executivo, os pedidos da categoria.

Reajuste no vale

Além da revisão para recomposição da perda salarial atingida pela inflação, que nos últimos 12 meses foi de 5,20%, foi pedido o reajuste no auxílio alimentação de no mínimo de R$ 100,00, uma vez que o auxílio ficou sem aumento por três anos consecutivos e somente foi reajustado no ano passado em R$ 50,00, estando hoje em R$ 350,00 para cada servidor. Itaroti e Paulinho da Prefeitura (PSB) pediram que o prefeito conceda, ao menos, o reajuste do vale, que tem impacto bastante significativo para os servidores, especialmente os que apresentam os menores vencimentos.

Zé da Rádio

O vereador Canarinho (PSDB) indicou ao Executivo a possibilidade de nomear algum endereço da cidade em homenagem ao senhor José Costa Soares, o Zé da Rádio, falecido recentemente, na cidade. Importante comunicador e radialista conhecido em toda região, José foi voz constante na Rádio Cultura por quase 60 anos.