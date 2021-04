Vargem tem “Super Sexta” de vacinação contra Covid-19

O Departamento Municipal de Saúde realiza nesta sexta-feira, dia 30 de abril, uma verdadeira “Super Sexta” de vacinação contra a Covid-19. Haverá aplicação de segunda dose para quem tem 65 anos ou mais, primeira para quem ainda tem 60 anos ou mais e que ainda não se imunizou e também haverá o início da vacinação de moradores com comorbidades.

Comorbidades

Nessa primeira etapa, serão vacinadas pessoas com Síndrome de Down, pacientes renais crônicos (em hemodiálise) e transplantados, todos com idade de 18 anos a 59 anos.

A vacinação será realizada das 10h às 11h30, na Creche Zinha Cordeiro, no Jardim Fortaleza, localizada à rua Clarice Cancelier Pires, 200.

Para vacinação da primeira dose é necessário levar carteira que comprove a hemodiálise, carta que comprove o transplante, comprovante de endereço, cartão do SUS e CPF.

2ª dose

Nesta sexta-feira, dia 30, também será aplicada a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas de 65 anos ou mais que ainda não tomaram a 2ª dose da Coronavac. O reforço deve ser feito em todos os moradores que receberam a 1ª dose da Coronavac há mais de 21 dias.

Para receber a vacina é obrigatório a apresentação do comprovante de residência, comprovante de vacinação covid-19, cartão do sus e CPF, com o nome da vacina e a data que foi tomada a 1ª dose, seguindo os protocolos de saúde, para garantir a eficácia da imunização.

A vacinação será realizada das 8h às 11h, na Creche Zinha Cordeiro.

1ª Dose

Na sexta-feira, dia 30, ainda será realizada a aplicação da vacina para pessoas com 60 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose.

A imunização será somente na Creche Dona Cezarina, na Vila Santana. A vacina e a da AstraZeneca/Oxford.

Vacina Solidária Os pontos de vacinação também estão recebendo alimentos não perecíveis que serão revertidos pela Ação Social da prefeitura às famílias em risco social de Vargem. Quem puder participar, basta levar sua doação.