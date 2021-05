Apeoesp luta pelos professores

Conhecida por sua atuação junto aos profissionais da Educação, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), presidida pela professora Maria Izabel Azevedo Noronha, foi fundada no dia 13 de janeiro de 1945, em São Carlos e é um dos maiores da América Latina. A sede do sindicato está em São Paulo e abrange todo o Estado com 94 Subsedes.

A subsede de São João da Boa Vista, que é coordenada pela professora Sônia Regina Cordeiro, atende além dos professores de São João, também os professores de Águas da Prata, Aguaí, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, São Sebastião da Grama e Vargem.

O sindicato conta atualmente com aproximadamente 1.200 associados, sendo 380 de Vargem. A maioria dos associados é de professores e especialistas do Estado e do município.

Atuando em Vargem há cerca de 33 anos, a Apeoesp tem por finalidade defender os direitos individual e coletivo dos professores, dentre eles a vida funcional; uma aposentadoria digna e o acompanhamento de todas as questões burocráticas dando suporte jurídico; condições de trabalho dignas; a valorização profissional como a carreira; a luta pelas condições salariais e o acompanhamento jurídico e político para situações onde os docentes são perseguidos ou assediados.

Também na área do lazer, a Apeoesp mantém para os seus associados quatro colônias de férias no litoral e no Interior do Estado: Praia Grande, Termas de Ibirá, Ubatuba e Águas de São Pedro.

Sobre a atual situação do sindicato, a coordenadora Sônia disse que o sindicato é um coletivo de trabalhadores, que tem como finalidade defender os interesses e direitos dos seus associados. “Essa definição é o ideal, mas na prática não acontece frequentemente. Como todo agrupamento há muitas divergências e essas

comprometem o resultado: há dissidências internas, há pouca participação dos professores associados e esses fatores acarretam desunião e pouco sucesso nas reivindicações. A categoria precisa manter-se unida e atuante, pois o sindicato somos nós – todos os associados”, afirmou à reportagem da Gazeta.

Segundo ela, todos os desafios a serem enfrentados pela categoria na atual conjuntura, com o governo estadual, com certeza tornaram-se grandes. “Enormes devido aos mandos e desmandos do sr. governador e do sr. secretário da Educação”, afirmou, enumerando os seguintes desafios: Para os professores – categoria O – uma nova lei de contratação, com direitos iguais aos dos efetivos, sem quarentena, nem duzentena; buscar ações eficazes para derrotar os métodos e o mérito do projeto educacional empreendedorista e tecnicista imposto (pelo governo/secretário/Seduc.); buscar novas formas de lutas e resistências mais eficazes diante das limitações impostas pela pandemia; a derrubada do desconto inconstitucional – dos aposentados. Um absurdo pois os professores já contribuíram ao longo de sua vida profissional e o cumprimento da Ação Civil Pública, processo 1065795-73.2020.8.26.0053, promovida pela Apeoesp e demais entidades.

Sobre as conquistas da categoria, a coordenadora citou a inclusão de profissionais da educação como sendo prioritários à vacinação (professores, especialistas, funcionários). “A nossa luta continua para que se estenda a todos sem corte na faixa etária”, afirmou Sônia.