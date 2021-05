Fuzil doa ferramentas a projeto do Instituto Federal Sul de Minas

Na última semana, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSuldeminas), por meio do Programa Aprendendo com as Diferenças, que atua junto a diversas Apaes e instituições, como AUPI e Lar dos Idosos, do sul de Minas, recebeu sete kits da Fuzil Ferramentas, que tem sua fábrica em Vargem Grande do Sul. Cada kit contém enxadas, tesouras de grama, peneiras, roçadeira costal para horta e jardinagem, pás e muitos outros utensílios no valor de R$ 48.762,89. Em visita à reitoria, dois integrantes da empresa foram recebidos pelo pró-reitor de extensão, Cléber Ávila Barbosa, que representou o reitor, professor Marcelo Bregagnoli.

As ferramentas serão usadas nas atividades de horta e jardinagem, envolvendo os atendidos das Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apases) contempladas pelo programa em Areado, Borda da Mata, Inconfidentes, Machado e Muzambinho, além de outros integrantes do programa, como: escola fazenda do Instituto Federal Sudeste – Campus Barbacena, Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lar dos Idosos e AUPI (Associação Unidos pela Inclusão), de Poço Fundo.

É a primeira vez que a empresa Fuzil doa ao Instituto Federal do Sul de Minas. Os contatos tiveram início há dois meses, por meio do servidor de Muzambinho e um dos integrantes do projeto, Generci Dias Lopes, visando parcerias nas ações de ensino, pesquisa e extensão, além de apoio institucional. Segundo ele, “as ferramentas serão utilizadas nas atividades práticas educacionais pelos participantes do Aprendendo com as Diferenças, contribuindo muito para os trabalhos. Além disso, auxiliarão na reposição de equipamentos antigos”, explicou.

O reitor do IFSuldeminas, professor Marcelo Bregagnoli destacou a iniciativa. “Parcerias público-privadas são muito importantes e ampliam o valor público institucional. Só temos a agradecer a Fuzil pela doação e, também, a todos os campi e pessoas envolvidas no Aprendendo com as Diferenças. Esperamos que seja apenas o começo de uma amizade duradoura e benéfica entre as instituições, no ensino, pesquisa e extensão”, disse.

De acordo com o gerente geral da Fuzil, Jair Spósito Gabricho, a empresa destina anualmente um percentual de seu faturamento a projetos sociais nas áreas de educação, saúde, inclusão social e meio ambiente. “A partir de 2013 formalizamos a ação. Assim, recebemos os projetos, analisamos e, havendo verba, participamos com recursos financeiros ou doações de materiais e equipamentos”, explicou.

Jair destacou a parceria com o IFSuldeminas. “A Fuzil acredita que a educação, aliada à inclusão social, é uma ferramenta extremamente importante para o desenvolvimento das pessoas, promovendo o crescimento cultural, humano e financeiro, visando uma sociedade mais justa e igualitária”, afirmou.

Aprendendo com as Diferenças

O programa vem sendo desenvolvido pelo Instituto Federal do Sul de Minas em conjunto com as APAEs do Sul de Minas, voltado aos usuários com deficiência intelectual e ou múltipla. O objetivo é incluí-los em uma instituição de ensino, proporcionando autonomia e independência em seu ciclo de vida.

O programa destina-se aos usuários que, em razão do grau acentuado de sua deficiência, requerem um atendimento personalizado, especializado, com apoios extensivos e ou generalizados, para desenvolverem suas habilidades e competências por meio da aprendizagem com experiências. No Lar dos Idosos, em Areado, uma horta comunitária foi estruturada no terreno que pertence à associação. Legumes e verduras produzidos são consumidos por 69 atendidos.