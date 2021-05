Metalúrgicos tem sindicato bastante atuante

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São João da Boa Vista e Região tem se mostrado um dos mais atuantes em Vargem Grande do Sul. Presidido por José Roberto Moreira há cerca de 30 anos, o sindicato tem uma subsede no município e está localizado na Rua Garcia Leal, nº128. A sede fica em São João da Boa Vista e também dele fazem parte as cidades de Casa Branca, Itobi, São Sebastião da Grama, Divinolândia e Águas da Prata.

Contando atualmente com 1.863 associados, sendo que deste total, 550 são de Vargem Grande do Sul, segundo seu presidente, a função do sindicato é lutar pelos direitos dos trabalhadores tanto na questão salarial, como também nas diretrizes convencionais, tais como férias, 13º salário, licença de trabalho, dentre outros benefícios.

José Roberto citou como exemplo, se o trabalhador se acidenta e fica afastado, a lei lhe dá estabilidade de 12 meses, já através do sindicato lhe é garantido que se houver sequelas, ele tem estabilidade junto à empresa até se aposentar. Também o sindicato garante que o trabalhador receba o mesmo salário que recebia da empresa por 120 dias.

A luta por melhores condições de trabalho, de salário e também da participação dos lucros resultados, é outra meta que o sindicato busca, relatou o presidente. Disse que este ano fechou acordo com a indústria Ebara Thebe Bombas de Vargem, onde os trabalhadores vão receber uma participação de 104% do salário, uma vez por ano.

A subsede localizada em Vargem oferece para quem é associado do sindicato, dentista para o empregado e todos os seus familiares e brevemente o serviço de cabeleireiro. O sindicato também oferece colônia de férias e assistência jurídica trabalhista aos seus associados, sendo que o trabalhador tem de pagar a mensalidade de R$ 43,00.

José Roberto explicou que quando é feito um acordo coletivo da categoria, todos os trabalhadores sindicalizados ou não, se beneficiam, mas dos serviços prestados na subsede, somente quem é associado pode ter acesso gratuito.

Indagado como anda o setor no município, o presidente do sindicato dos metalúrgicos afirmou que o setor metal de bombas está a todo vapor, contratando e que outros estão enfrentando as dificuldades advindas da pandemia do coronavírus.