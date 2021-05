Qual mão de obra falta na cidade

Neste sábado, dia 1º, é celebrado o Dia do Trabalho. A data está sendo comemorada pela segunda vez em meio a pandemia da Covid-19, que acarretou muito desemprego entre os trabalhadores. Por isso, como forma de auxiliar esses profissionais nesta crise econômica, a Gazeta de Vargem Grande buscou saber qual mão de obra está em falta na cidade.

De acordo com a supervisora do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Vargem Grande do Sul, Katia Regina Santiago Pereira, neste último ano, os profissionais mais procurados pelas empresas da cidade são aqueles ligados à área administrativa e de produção. Mas o que mais tem chamado a atenção, segundo ela, é a exigência de que os candidatos possuam ensino médio completo, indiferente da função.

Entre as qualificações mais solicitadas, Katia citou ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categorias A/B, conhecimento em informática, alguns solicitam superior completo e muitos exigem experiência comprovada em carteira de trabalho.

Conhecimento

A supervisora comentou o que um trabalhador precisa fazer nesta pandemia e crise econômica para buscar a reinserção no mercado. “O trabalhador deve buscar se aprimorar em conhecimento. Os empregadores estão cada vez mais exigentes e a pandemia trouxe uma mudança de paradigmas, que acelerou a terceira onda conhecida como a Evolução do Conhecimento e Informação”, disse.

“Logo, o profissional independente de sua idade ou função deve buscar a inclusão digital e a melhoria contínua de seus conhecimentos, buscando melhorar a escolaridade e, se possível, fazer cursos profissionalizantes, uma vez que atualmente, além dos incentivos governamentais neste sentido, muitas plataformas ofertam cursos de forma gratuita e online como o Sebrae e a Fundação Bradesco”, completou.

Carteira de trabalho digital

Katia pontuou que hoje, para se ter uma ideia, até as carteiras de trabalho são digitais, não mais de papel. “A emissão das carteiras físicas só é permitida em raras exceções que são: funcionalismo público e caso o empregador não esteja ainda cadastrado no eSocial”, falou.

Segundo o informado, assim que o funcionalismo público for inserido no sistema, não haverá mais a emissão de carteira de trabalho física. “Só esta mudança já exige que o trabalhador comece a fazer uso da tecnologia. Por meio da carteira de trabalho digital, o trabalhador acompanha seu Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e, caso venha a ser demitido, ele mesmo consegue dar entrada em seu seguro desemprego pelo aplicativo”, comentou.

“Ressalta-se ainda que a medida traz maior clareza nas relações de trabalho, economia de papel e desburocratização do sistema. Logo, conclui-se que para buscar a reinserção no mercado, o trabalhador deve aprimorar cada vez mais os seus conhecimentos”, finalizou.

Sebrae

De acordo com a coordenadora de gestão de pessoas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), Lívia Martinelli, no momento atual, de pandemia e crise econômica, as empresas precisam direcionar suas contratações para profissionais que tenham um alto nível de produtividade e que possam garantir os melhores retornos e resultados possíveis.

“Dessa forma, profissionais proativos, que apresentem alto nível de responsabilidade, constante atualização e capacidade de realização. Independentemente da área de atuação, as habilidades socioemocionais têm se tornado essenciais”, comentou.

Além de conhecimentos específicos, ou seja, habilidades técnicas para o exercício de cada função, ela pontuou sobre as qualificações mais solicitadas. “Existem experiências importantes acumuladas, inclusive, ao longo da vida pessoal. Como, flexibilidade/adaptabilidade, colaboração, comunicação, comprometimento e engajamento, trabalho em equipe e constante atualização”, disse.

A coordenadora comentou que muitos profissionais que já estavam desempregados ou que perderam o emprego por causa da pandemia de coronavírus precisam se recolocar. Apesar da economia ter desacelerado, Lívia informou que alguns setores estão em crescimento e deu algumas dicas aos trabalhadores.

“Identifique e se inscreva para vagas, renove e atualize seu currículo e seus perfis online em redes sociais profissionais, esteja aberto ao trabalho temporário, prepare-se para participar de entrevistas online e começar a trabalhar remotamente, use redes sociais e contatos (networking) para fortalecer suas conexões e oportunidades”, completou.