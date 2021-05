Sua mãe merece uma flor

Conteúdo de marca

O Dia das Mães está se aproximando, será no próximo domingo, dia 9 de maio e para os filhos que querem presentear suas mães, nada como lhe oferecer uma flor. De preferência uma orquídea. Em Vargem Grande do Sul, o orquidófilo Cleber Queiroz Machado, que também comercializa rosas do deserto e suculentas, separou várias plantas para quem vai fazer um agrado à sua mãe.

O Orquidário Vargem de Cleber fica na Rua Emiliano Botejara, nº 200, no Jd. Morumbi. A pessoa também pode lhe ligar através do telefone 19-99709-0573, que ele mostrará as plantas que estão à venda e o cliente pode reservá-la para pegar depois. Que mãe não gostaria de receber uma flor de presente? Além de ser um bonito gesto de amor, dar uma flor para a mãe tem um significado especial nesta data tão importante para ela. O presente vai embrulhado num papel bem bonito e os preços praticados pelo Kleber são bem convidativos e entregues sem custo. Mesmo que você vai presentear sua mãe ou esposa com um outro presente, lembre-se que dar uma flor é sempre um gesto de carinho que não tem mãe ou mulher que resiste.