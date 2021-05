Deputado estadual Thiago Auricchio libera R$ 150 mil para Divinolândia

O Governo do Estado de São Paulo, liberou para processamento no dia 14, uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil, destinada à prefeitura de Divinolândia, pelo Deputado Estadual Thiago Auricchio (PL).

Com a liberação governamental, a emenda segue sua tramitação junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, que está autorizada a fazer a gestão do recurso, e o repasse à prefeitura de Divinolândia, para custear obras na área de infraestrutura urbana.

A prefeitura agradeceu ao governador de São Paulo, João Dória e o deputado Thiago Auricchio pelo apoio e parceria.