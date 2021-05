Draga inicia retirada de areia do fundo da Barragem

Durante a semana, foi iniciado o trabalho de desassoreamento da Barragem Eduíno Sbardellini. Os equipamentos foram instalados e testados na semana retrasada.

Quem venceu o processo licitatório promovido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) para a realização do trabalho foi a empresa Qualy Jet Locações e Serviços Ltda, de Valinhos (SP), no valor de R$ 155 mil, para o “fornecimento de equipamentos necessários para a remoção por bombeamento e pelo método de sucção de fundo com embarcação flutuante, incluindo operador e combustível”.

A duração da operação é de seis meses e a previsão, segundo apurou o jornal, é para a retirada de 5 mil metros cúbicos de areia do local. O objetivo é remover o maior volume possível de areia depositado no fundo da barragem, além de outros detritos, para aumentar a capacidade de armazenamento da represa.