Mais de 1,8 mil pessoas tomaram a vacina contra a gripe

O Departamento Municipal de Saúde realizou no último sábado, dia 24, o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Gripe H1N1. Foram imunizadas crianças, gestantes, mães de recém nascidos e profissionais da Saúde.

A imunização foi realizada nos postos Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores, Edward Gabriolli, na Vila Polar, Dr. Renato Jonas Milan, no Centro, Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista e Dr. Nabil Zarif, na Vila Santa Terezinha.

De acordo com a prefeitura, ao todo foram vacinadas 1.186 crianças de até 5 anos, 165 gestantes, 36 puérperas (mães que tiveram seus bebês nos últimos 45 dias) e 445 trabalhadores da Saúde.

Os integrantes desses grupos que ainda não se vacinaram, têm até o dia 10 de maio para procurar as salas de vacina do Centro de Saúde e do posto Edward Gabrioli para se imunizarem. Após essa data, haverá o anúncio do próximo grupo a ser imunizado.