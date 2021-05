Abengoa já doou mais de 2,8 mil litros de álcool à prefeitura

Desde o início da pandemia da Covid-19, a Abengoa Bionergia Brasil faz a doação de álcool 70% à prefeitura e também ao Hospital de Caridade, conforme destacou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em sua live da última quarta-feira, dia 28.

Todas as semanas, a empresa doa 50 litros de álcool ao Executivo, que é utilizado nas unidades de Saúde e outros departamentos. A prefeitura também repassa parte do produto a entidades assistenciais do município.

De acordo com Amarildo, as doações de álcool 70%, que tiveram início em 1º de abril do ano passado, já totalizaram 2.850 litros. “Muito obrigado Abengoa pelas doações e principalmente pela consciência social, nesse momento difícil de pandemia”, agradeceu o prefeito.

Fotos: Prefeitura