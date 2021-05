Arnaldo Jardim destina R$ 350 mil para o Hospital de Caridade

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania) anunciou a destinação de R$ 350 mil para o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

Em uma videoconferência feita na tarde da sexta-feira, dia 16, o deputado comunicou que conseguiu junto ao governo do Estado o recurso, que será liberado após os trâmites burocráticos.

O provedor do Hospital, Jair Gabricho, agradeceu o deputado pela liberação do recurso, pois a entidade apresenta um enorme déficit financeiro que está sendo agravado pela pandemia da Covid-19, conforme noticiado.

Estiveram na videoconferência o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), também o vice-prefeito, Celso Ribeiro (Podemos), o ex-vereador José Luiz dos Santos (Cidadania) e Edson Bovo, presidente do SSPM.

“Nosso muito obrigado ao deputado federal Arnaldo Jardim pelo recurso, nosso hospital vive uma crise financeira sem precedentes e esse tipo de ajuda é fundamental. Valeu deputado”, agradeceu o prefeito Amarildo.