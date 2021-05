Uma bicicleta foi furtada no Centro de Vargem Grande do Sul, na segunda-feira, dia 26. A equipe da Polícia Militar, composta pelos soldados Márcio e Prado, foi acionada para atender a ocorrência.

Em contato com a vítima, ela contou que reconheceu o autor do furto e perguntou a ele sobre a bicicleta de seu filho. Segundo o informado, o autor disse que pegou a bicicleta e vendeu em um ponto de tráfico de drogas por R$ 35,00.

Foi feito contato com o Plantão da Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde a policial deu ciência ao delegado de plantão e registrou a ocorrência.