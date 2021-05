Colocou kits com pedras de crack no colo de bebê e foi preso por tráfico

Após denúncia anônima de que havia venda de drogas em cruzamentos de ruas do Jardim São Cristóvão, um rapaz de 18 anos foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar, na terça-feira, dia 27. Na ocasião, o homem estava com sua amásia e sua filha, ainda bebê e, ao ver os cabos Marcienta e Salomão, ele colocou dois kits de crack, que estavam com a mulher, no colo da filha.

Foi realizado a abordagem e encontrado no colo da criança os dois kits com 15 porções de crack cada. Com o indiciado, os policiais encontraram R$ 34,00. Indagado, ele afirmou que o entorpecente era de sua propriedade, que o dinheiro era proveniente da venda e que sua amásia não tinha participação.

Ele informou ainda que o restante do entorpecente estava no local onde reside. Na busca domiciliar, os PMs encontraram mais 65 porções de crack, R$ 73,40 em espécie, plásticos para embalar entorpecente, uma tesoura, um notebook, dois celulares e uma lâmina.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado à Delegacia de São João da Boa Vista, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência de tráfico de drogas. O rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça