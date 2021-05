Condenado foi preso pela PM em zona rural

Em posse do mandado de prisão, a equipe da Polícia Militar composta pelos soldados Amauri e Prado, junto a equipe do cabo Querino e soldado Cesar, prendeu um rapaz na quinta-feira, dia 29, na zona rural de Vargem.

Foram realizadas buscas pela estrada da Abengoa, onde os policiais encontraram o suspeito. Ele foi abordado e revistado, porém ele não trazia nada de ilegal.

O rapaz foi identificado, sendo confirmado seus dados pessoais via Copom. Assim, os policiais o comunicaram do mandado de prisão existente contra ele. O condenado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.