Pegou maços de cigarros em estabelecimento e foi detido

Um rapaz foi preso após furtar maços de cigarro em estabelecimento comercial, na quinta-feira, dia 29, no Centro de Vargem.

A equipe composta pelos cabos Leite e Prates compareceu ao local. Após serem informados sobre as características físicas e das roupas do suspeito, além de sua identidade, conseguiram localizá-lo com apoio de duas viaturas.

Na busca pessoal, foi encontrado um cigarro pendurado em sua orelha e um outro sendo consumido. Foi realizado contato com a vítima, que reconheceu o homem como o autor do furto.

A vítima informou que estava nos fundos do comércio quando ouviu um barulho e percebeu que ele estava pegando os maços de cigarro. Ela e outra funcionária tentaram impedir, mas, o suspeito ainda subtraiu dois cigarros.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde foi preso pelo furto e encaminhado à Justiça.