Rapaz dirigia embriagado e capotou o carro em Casa Branca

Um homem foi preso na tarde de domingo, dia 25, em Casa Branca, após dirigir embriagado e capotar o carro no Bairro do Desterro. A Polícia Militar foi acionada no local do acidente entre o motorista do Celta e dois passageiros.

As vítimas foram socorridas até o Pronto Socorro pelo Resgate Municipal e pelo Resgate da Renovias. O condutor apresentava estado de embriaguez, odor etílico e fala desconexa. Ele foi convidado a realizar o teste de etilômetro (bafômetro) e recusou, sendo dada voz de prisão em flagrante delito por embriaguez ao volante.

Pelo Pronto Socorro as partes foram atendidas pelos médicos plantonistas, onde foi constatada a embriaguez do condutor. Ele e os passageiros foram medicados e permaneceram internados.

O condutor teve o braço direito fraturado e sofreu várias escoriações pelo corpo, boca e cotovelo, sendo medicado e suturado. Um dos passageiros também sofreu várias escoriações e teve a perna direita fraturada, permanecendo, assim como o outro passageiro, internado em estado grave.

Quando o veículo Celta foi desvirado, caíram duas porções de cocaína no chão, embaladas separadamente em plástico transparente. O delegado plantonista determinou a apresentação do motorista e veículo. Compareceu no local o Guincho do Trevo, que fez a condução até a Central de Flagrantes Municipal, onde o veículo foi apreendido.

Os dados foram apresentados na Central, sendo que o condutor não foi apresentado, tendo permanecido internado com escolta da equipe policial. Foi elaborado o boletim de ocorrência da Polícia Civil a respeito, sendo ratificada a voz de prisão.