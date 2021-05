Tentou fugir da PM de moto e acabou sendo pego com drogas

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 19 anos por tráfico de drogas na madrugada de terça-feira, dia 27, no Jardim Paraíso, em Vargem Grande do Sul. Durante patrulhamento, os soldados da PM Márcio e Prado viram uma motocicleta com dois indivíduos, que retornaram na via e aumentaram a velocidade ao avistar a viatura policial.

A equipe iniciou o acompanhamento do veículo, sendo dada voz de parada com sinais sonoros e luminosos, porém os ocupantes da moto fugiram. Os PMs comunicaram sobre a fuga à central, sendo feito um cerco, junto com o Comando Força Patrulha.

Os suspeitos foram parados e, ao consultar os dados da motocicleta, não foi verificado nada de irregular. Com um dos ocupantes da moto foi localizado no bolso da sua calça R$ 12,00 e 14 porções de maconha.

Os rapazes foram conduzidos ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado tomou ciência dos fatos, dando voz de prisão ao rapaz. O outro ocupante da motocicleta foi liberado.