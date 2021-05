Sessão de Câmara

Com o fim da fase emergencial do Plano São Paulo de combate à Covid-19, o presidente da Câmara, Celso Itaroti (PTB) determinou a retomada das reuniões dos vereadores em seus horários noturnos. Assim, as sessões ordinárias serão realizadas às primeiras e terceiras terças-feiras de cada mês, com início às 19h30.

On-line

Desde o início do ano, o vargengrandense pode acompanhar as sessões pelo canal que a Câmara disponibiliza no Youtube. O canal já conta com mais de 490 internautas inscritos e 12 vídeos publicados. Alguns deles com mais de mil visualizações.

PPA

As obras de reforma do Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio, que estavam paradas por conta de entraves com relação à empresa responsável pela cobertura e estrutura metálica do telhado, devem ser retomadas em breve. Nesta semana, foi publicado no Jornal Oficial do Município o resultado do processo de contratação de nova empresa para esta parte da obra. A vencedora foi a JFL Construções e Incorporação Eireli, pelo valor de R$ 217.799,90.

Pintura

O vereador Paulinho da Prefeitura (PSDB), por meio de requerimento já disponibilizado no site da Câmara, solicita a pintura das creches Dona Cezarina e Padre Donizete. Ele destacou que como as unidades não estão recebendo os alunos neste momento de pandemia, a prefeitura poderia aproveitar para fazer estas melhorias.