Motorista de Vargem faleceu em acidente em Grama

Um morador de Vargem Grande do Sul, motorista de caminhão-tanque, de posto de combustível da cidade, faleceu em acidente na SP-207, entre São José do Rio Pardo e São Sebastião da Grama, na noite de quarta-feira, dia 5.

O acidente ocorreu na curva entre a Fazenda Lagoa Dourada e a Casa Vian, e o motorista, identificado como sendo Aparecido Alves da Silva, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

Devido ao acidente com o caminhão combustível, que transportava óleo, a pista ficou interditada até a tarde de quinta-feira, dia 6, devido ao grande fluxo de óleo combustível na pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a interdição ocorreu para que os destroços do acidente fossem removidos da via. No local, peritos ambientais fizeram levantamentos técnicos, devido ao risco de contaminação de mananciais pelo combustível vazado na ocasião.

Por conta da interdição, quem precisasse ir de São José para Divinolândia ou no sentido contrário, deveria seguir pela estrada de terra na SP-211.