Cemitérios ficarão abertos até as 18h

Neste domingo, dia 9 de maio, é celebrado o Dia das Mães. Muitos vargengrandenses aproveitam a data para ir aos cemitérios municipais fazer suas orações às mães já falecidas de suas famílias. Assim, a prefeitura informou que as necrópoles estarão abertas nesta data especial. No entanto, não haverá a celebração de missas nos locais.

O Cemitério da Saudade e o Parque das Acácias permanecerão abertos para visitação, neste sábado, dia 8, das 7h às 18h, e no domingo, Dia das Mães, das 6h às 18h.

No entanto, com o objetivo de evitar aglomerações, como medida de prevenção à Covid-19, não serão celebradas missas nas necrópoles.

A prefeitura pede ainda que a população que for aos cemitérios, siga as medidas de prevenção e distanciamento social conforme determinado pelos órgãos de Saúde e que permaneça no local o menor tempo possível. Lembrou ainda que a utilização da máscara é obrigatória, que é necessário manter a distância de 2 metros entre as pessoas e higienizar as mãos constantemente com álcool gel ou água e sabão.