Cidade contabilizou mais de 30 casos de dengue neste ano

Os casos de dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, já foi contraída por 31 moradores de Vargem Grande do Sul, neste ano. Conforme dados da prefeitura disponibilizados até o dia 3 de maio. Apesar de ser um número ainda baixo, ao ser comparado com dados de anos anteriores, o aumento de casos já levantou o sinal de alerta no município.

Conforme reportagem da Gazeta de Vargem Grande publicada em março, até o dia 19 daquele mês, a cidade havia registrado apenas 3 casos. Ou seja, desde então, o número de pacientes aumentou consideravelmente.

Segundo o informado pela prefeitura, ao todo foram contabilizadas 37 notificações em Vargem, sendo que 31 resultaram em casos positivos e apenas 6 em negativos.

A Gazeta de Vargem Grande apurou que a prefeitura irá realizar nos próximos dias uma reunião para definir as medidas de combate à doença que serão adotadas em breve em todo município.